Томский госуниверситет вошел в пилотный проект по обновлению системы профобразования в России

Томский государственный университет стал участником пилотного проекта в профессиональном образовании Фото: Ксения Высотина

Томский государственный университет стал участником пилотного проекта, задача которого – изменение уровней профессионального образования. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Проект будет реализовываться в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах.

«ТГУ в рамках пилотного проекта получит возможность устанавливать образовательные программы с разными сроками обучения в рамках одного направления, одной специальности», - рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

При этом конкретные сроки будут зависеть от квалификации, социальной сферы и отрасли экономики, для которых вуз будет готовить кадры. Кроме ТГУ, в пилотном проекте будут участвовать Санкт-Петербургский горный университет, МИСИС, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет и Балтийский федеральный университет им. И. Канта.

Ранее ректор ТГУ Галажинский стал заместителем председателя ВАК при Минобрнауки РФ.