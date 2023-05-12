Ученый из Индии переехал работать в Томск и полюбил моржевание

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Коренной житель Индии Висах Маниян восемь лет назад переехал в Томск. За все время проживания в сибирском городе он полюбил холод и русскую кухню. Также успел стать членом «Томских моржей», пишет «АиФ-Томск».

Мужчина прожил в Индии 30 лет. После того как получил степень доктора химических наук, его пригласили на работу в Томский политехнический университет, а затем и в ТУСУР, так он и оказался в Томске. Сейчас Висах преподает английский язык для томских школьников.

В свободное время мужчина рисует картины маслом, занимается бальными танцами, играет на фортепиано и в шашки, а также успел стать членом федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Томские моржи».

«Четыре года назад увидел фотографии с купающимися в прорубе сибиряками и написал одному из участников. В разные города ездил на соревнования: Новосибирск, Кемерово, Алтай. Много медалей. Сначала ходил смотреть, а потом попробовал и начал купаться», – поделился Висах.

После переезда в Томск мужчине полюбились и люди, которые здесь живут, а также русская кухня. Особенно Висах полюбил блины и сырники со сгущенным молоком. В Индии, по словам его словам, еда очень острая и она не всегда нравилась мужчине.

Висах живет в Томске уже 8 лет и планирует получить российское гражданство.