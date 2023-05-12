Прокуратура обязала «ТДСК» оборудовать парковки в новых домах в микрорайоне Радонежский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске компанию «ТДСК» обязали обеспечить многоквартирные жилые дома в микрорайоне Радонежский парковочными местами. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что до настоящего времени возведенные в микрорайоне Радонежский в Томске жилые дома необходимыми парковочными местами в количестве 1 машиноместо на квартиру не обеспечены», – говорится в сообщении.

В связи с этим в суд был подан иск о возложении на ОАО «Томская домостроительная компания» обязанности обеспечить возведенные многоквартирные жилые дома парковочными местами в необходимом количестве за 2023 год.

Советский районный суд удовлетворил требования в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.