Томичка устроила пожар в доме на Витимской из-за ссоры со знакомым

Томичка подожгла квартиру знакомого из-за конфликта с ним. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске задержали подозреваемую в поджоге на улице Витимской из-за конфликта с жильцом этого дома. Выяснилось, что возгорание произошло на лестничной площадке, где стоял диван, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Напомним, крупный пожар на площади 250 квадратных метров произошел в ночь на 5 мая в двухэтажном жилом доме на улице Витимской в Томске. Огонь тушили более двух часов.

В полицию поступило сообщение от МЧС о возгорании в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Витимской. Площадь возгорания составила 250 кв. метров, жильцы здания были эвакуированы, никто не пострадал.

Полицейские установили, что возгорание произошло на лестничной площадке, где стоял диван. Огонь перекинулся на одну их квартир дома. Владельцу был причинён материальный ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Полученные заключения показали, что причиной происшествия стал поджог.

Полицейские задержали подозреваемую в умышленном уничтожении имущества. Ей стала ранее не судимая 35-летняя женщина.

«Оказалось, что причиной поступка женщины стал длящийся конфликт со знакомым, который проживал в одной из пострадавших от пожара квартир, однако пламя по большей части распространилось не на его жилище, а на соседское. Мягкую мебель, стоящую на лестничной площадке, подозреваемая подожгла с помощью спичек», – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений».