В Томске появился новый вид мошенничества в интернете

В Томске в мае 2023 года местные жители обнаружили новые способы мошенничества при продажах на торговых площадках в интернете, сообщает издание «МК в омске».

«У меня на двух крупных торговых площадках выставлено сразу несколько позиций. Все товары, которые я выставил на продажу, не новые, стоят недорого. Самые крупные суммы, которые я обозначил - это 5 тысяч рублей. В такую сумму я оценил, например, браслет известного бренда», –рассказал житель Томска Валерий.

Позже мужчине пришло сообщение, в котором «покупателя» заинтересовало именно ювелирное изделие. Написали Валерию не от имени конкретного человека, а от группы ВКонтакте «Серебряный браслет».

«И вот от ее имени мне написали - сестра хочет приобрести браслет, страницы в ВК у нее нет, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с ней в Ватсапе по такому - то номеру», – рассказал собеседник.

Мужчина ответил отказом, так как уже становился жертвой мошенников и теперь старается, как можно осторожнее вести себя при каких либо сделках.

После этого в соцсети томича пришли еще несколько сообщений с просьбой связаться в мессенджере по поводу продаж. При чем все сообщения были написаны под копирку – «подруга попросила помочь eй найти нужную вещь, и мы хотели бы приобрести ваш товар».

Валерий был уверен, что пишут мошенники. Однако в полицию мужчина обращаться не стал, но решил предупредить земляков о новом способе мошенничества.