Один лесной пожар потушили в Томской области за сутки

В Томской области нет действующих лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали один лесной пожар в Асиновском лесничестве. Действующих пожар в регионе нет, сообщает облдепаратмент лесного хозяйства.

Лесной пожар в Асиновском лесничестве тушили 16 сотрудников лесопожарных станций и 4 единицы техники.

С начала года было ликвидировано 17 лесных пожаров на общей площади 172 гектаров. В среднем площадь одного пожара составляет 10,2 га. В 13 случаях причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий, по вине людей – 4.

Авиамониторинг продолжается в деревне Головино, городе Колпашево, селе Зырянское.

На территории региона по условиям погоды остается высокий класс пожарной опасности в лесах – 4,7.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.