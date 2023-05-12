Более 24 млн рублей направлено на выплаты материнского капитала в Томской области в 2023 году

Маткапитал в 2023 году получили 290 семей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области в 2023 году материнский капитал получили 290 семей. На эти цели было направлено 24 млн рублей. В 2022 году маткапитал получили 914 многодетных семей, сообщила обладминистрация.

Как сообщила глава облдепартамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, региональный маткапитал могут получить семьи с детьми, в которых родился или был усыновлен третий или четвертый ребенок, а средний доход не превышает двух величин прожиточного минимума (28 932 рубля).

Деньги от маткапитала семья может направить на жилье, образование ребенка, на лечение детей, ведение личного подсобного хозяйства или покупку средств реабилитации для детей-инвалидов.

Чаще всего материнский капитал тратят на улучшение жилищных условий. В 2023 году 166 семей погасили ипотеку с помощью этой выплаты, 12 семей потратили деньги на капитальный ремонт жилья, 21 — на строительство.

Потратить деньги на погашение ипотеки можно в любое время, на остальные направления — с трехлетия ребенка.