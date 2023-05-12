С начала 2023 года из Томской области вывезли более 360 тысяч кубометров лесоматериалов

Из Томской области вывезли более 360 кубометров леса в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Томская область экспортировала более 360 тысяч кубометров лесоматериалов. В основном дерево перевозили в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Китай, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«С начала 2023 года с территории Томской области под контролем специалистов Россельхознадзора отгружено 369,1 тыс. куб. м лесоматериалов, из которых преимущественный объем предназначался на экспорт», – говорится в сообщении.

Специалисты заявляют, что основными странами-импортерами являются республики Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, а также Китайская Народная Республика.

Из региона было отгружено 363,3 тысячи кубометров пиломатериалов, 42% которых отправлено в адрес узбекистанских получателей, 28% – в Китай, 15% – в Киргизию, 12% – в Казахстан, 2% – в Таджикистан. Около 1% лесоматериалов экспортировали во Вьетнам, Азербайджан, Ирак, Беларусь, Корею и Афганистан.

Также за четыре месяца текущего года в Казахстан, Киргизию и Китай отправили 5,8 тысячи кубометров круглого леса.