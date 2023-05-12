Северный ветер и +11 градусов ожидают жителей Томска 12 мая

В Томске в пятницу будет прохладно. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в пятницу будет прохладно и ветрено. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В пятницу, 12 мая, в городе прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет дуть северный 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+11°С.

В Томской области местами небольшие дожди, по северу с мокрым снегом. Ветер северный 3-8 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Температура днем будет около +3…+8°С, местами до +13°С.