Жители Томска поддержали инициативу о штрафах за самовыгул собак

Владельцы собак и зооволонтеры считают, что самовыгул опасен Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Томичи поддерживают инициативу о появлении штрафов за самовыгул собак, пишет «АиФ-Томск». Издание сообщает, что с предложением штрафовать несознательных владельцев собак за самовыгул и о внесении соответствующих поправок в законодательство выступил депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Александр Спиридонов.

Томские зооволонтеры и владельцы собак считают инициативу разумной и необходимой, так как это позволит повысить сознательность граждан.

«Я против самовыгула, поскольку большие агрессивные собаки без намордников и поводков пугают людей, могут травмировать более мелких животных. Если появится штраф за самовыгул – это будет правильно», - заявила председатель приюта «Дог Хаус» Галина Майер.

Но всегда можно установить, чья именно собака находится на самовыгуле. Решить эту проблему можно с помощью обязательной чипизации и регистрации животных, считает зооволонтер Ольга. По ее мнению, будет разумным сделать штраф за первое нарушение небольшим. А вот если хозяин собаки повторно допустит самовыгул, наказать его можно более серьезной суммой.

Томские любители животных уверены, что самовыгул опасен как для окружающих, так и для самой собаки. Так, томичка Татьяна поделилась историей о том, как увидела на улице собаку бойцовской породы в наморднике на самовыгуле. Было жарко, а животное даже не могло попить. Еще одна жительница Томска Ирина считает, что даже если собака не проявляет агрессии, отпускать ее на самовыгул опасно. Например, животное может попасть под машину, или на него нападут более крупные собаки.