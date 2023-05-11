Публичные слушания по градостроительству в Томске будут проводить в нерабочее время

В Томске изменили порядок проведения публичных слушаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и.о. мэра Михаил Ратнер подписал распоряжение об изменении порядка проведения публичных слушаний. Определено точное время их проведения, сообщила администрация города.

Напомним, Михаил Ратнер решил изменить порядок проведения публичных слушаний. Он посчитал, что все слушания на тему градостроительства должны проводиться только в нерабочее время – в выходные или вечером. А жителей территорий будут широко информировать о планируемых слушаниях с помощью домовых чатов, с привлечением управляющих компаний и ТСЖ.

Вопрос возник после того, как в микрорайоне Зеленые горки провели публичные слушания о строительстве еще одного жилого дома вместо магазина, по итогам которых ТДСК начнет возведение многоэтажки на 136 квартир. Как сообщала мэрия, слушания прошли в соответствии с законом, однако при наличии нарушений их результаты отменят. И проведут процедуру по новым правилам.

«Сегодня и.о. мэра Томска Михаил Ратнер подписал распоряжение о совершенствовании процедуры проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, связанных с осуществлением градостроительной деятельности», – говорится в сообщении.

Таким образом, общественные слушания по вопросам градостроительства должны начинаться не ранее 18:30 и не позднее 20:00 в рабочие дни, также не ранее 11:00 и не позднее 18:30 в выходные дни.