Мужчина получил ожоги спины, головы и рук при пожаре в жилом доме в томском селе

Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Томской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в селе Гусево Томской областив ночь на 11 мая. Он получил ожоги спины, головы и рук, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 0:47. Загорелся одноэтажный двухквартирный жилой дом в селе Гусево на улице Рабочая. Также под навесом дома находились два автомобиля ВАЗ.

«Травмирован мужчина 1964 года рождения, получил термические ожоги спины, головы, руки 3 степени 20 %, госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ», – говорится в сообщении.

В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешётка крыши дома по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорела и обрушилась кровля крытого двора. У надворных построек обгорели стены внутри и снаружи, произошло обрушение кровли. У автомобилей полностью выгорел моторный отсек и салон автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие. Общая площадь возгорания составил 138 квадратных метра.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.