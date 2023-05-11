В Томской области бывшего лесничего обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего лесничего Асиновского участкового лесничества ОГКУ «Томсклес» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, сообщает СУ СК по Томской области.

Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального УМВД.

По предварительным данным, с января по апрель 2023 года сотрудник Асиновского участкового лесничества филиала «Томсклес» решил получить денежное вознаграждение от лесозаготовителей.

Для этого он составил акт о несоответствии данных государственного лесного реестра, согласно которому изменил породный состав деревьев и уменьшил общий запас древесины в выделе урочища Копыловское Мало-Юксинского участкового лесничества Асиновского лесничества.

Позже на этом участке незаконно вырубили деревья хвойных пород объемом 600 кубических метров. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

Обвиняемый полностью признал своб вину. Расследование уголовного дела продолжается.