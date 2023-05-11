Три пожара потушили в лесах Томской области за прошедшие сутки

В Томской области за сутки потушили три лесных пожара. Фото: Иван Макеев

Три лесных пожара ликвидировали в томских лесах за прошедшие сутки. Сейчас на территории области нет действующих пожаров, сообщается в телеграм-канале облдепартамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара в Кожевниковском, Корниловском и Томском лесничествах. Действующих лесных пожаров на территории Томской области нет», – говорится в сообщении.

Лесной пожар тушили 24 сотрудника лесопожарных станций, лесной охраны, авиаотделений и лесничеств и 10 единиц техники.

С начала года в регионе было ликвидировано 16 лесных пожаров на общей площади 160,5 га. Средняя площадь одного пожара – 10 га. Основной причиной пожаров стал переход огня с земель иных категорий.

Специалисты предупреждают, что на территории области по условиям погоды остается высокий класс пожарной опасности в лесах (5 класс).

Особый противопожарный режим установлен на территории Томска, Томского, Кожевниковского, Кривошеинского, Шегарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского районов.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.