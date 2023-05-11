Резкое похолодание до -9 градусов ожидается в Томской области в середине мая

Резкое похолодание ожидается в Томской области в середине мая. Фото: Анна Ковалёва

Средняя температура воздуха в середине мая в Томской области составит +5…+9 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса. Об этом сообщила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томской области во второй декаде месяца преобладающая температура воздуха составит -3…+3 градуса, местами по северу возможно похолодание до - 9 градусов, днем ожидается +8…+13 градусов, в начале декады до +18 градусов.

В отдельные дни в регионе дневная температура может опуститься до +2...+7 °C.

В Томске ночная температура в середине мая ожидается -3...+3 градуса, днем +9...+11 градусов. В начале декады днем в областном центре прогнозируют +15...+17 градусов.

В отдельные дни по всему региону возможны небольшие дожди.