Томские врачи спасли десятимесячную девочку с тяжелой пневмонией

Десятимесячная девочка провела в больнице два с половиной месяца.

В Томске врачи спасли жизнь десятимесячной девочке, которая заболела тяжелой формой пневмонии, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области. Ребенок заболел в конце февраля, и поначалу ситуация не вызывала опасений: девочку лечил участковый педиатр. Но через неделю самочувствие ребенка ухудшилось, и девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи №2. Там выяснилось, что у нее пневмония тяжелой степени, и легкие работают лишь на четверть. Корректировать режим работы ИВЛ приходилось практически каждый час.

«Около пяти недель ребёнок буквально «висел» между небом и землей. А с шестой недели, терапия дала результаты – началось выздоровление легочной ткани. Нам удалось подобрать эффективную схему лечения этого очень тяжелого случая», – отметил главный врач БСМП №2 Андрей Караваев.

Несмотря на успех лечения, врачи опасались, что часть легкого придется удалить, но к счастью, этого не случилось. Еще две недели ушло на то, чтобы «отучить» легкие от ИВЛ, а всего маленькая томичка провела в больнице два с половиной месяца. Затем ее отправили на реабилитацию в детскую больницу №1, а затем – выписали.