В Томске заседание гордумы пришлось завершить из-за отсутствия кворума Фото: Ксения Высотина

В Томске 10 мая проходило очередное заседание гордумы. Согласно информации на сайте думы, на повестке значилось 15 вопросов, но часть из них не были рассмотрены из-за отсутствия кворума.

«После перерыва нет кворума. Собрание окончено. Повестка в полном объеме не рассмотрена», - написали в Telegram-канале «Милый Томск».

На канале также были опубликованы видео с заседания, где спикер гордумы Чингис Акатаев говорит о дисциплине.

Напомним, что 11 апреля в Томске не состоялись выборы мэра, так как оба кандидата отказались от участия.