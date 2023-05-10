Отопление начнут отключать в домах Томска 10 мая

Отопительный сезон завершается в Томске. Фото: Алёна Мищенко

Отопление в домах жителей Томска начнут отключать уже сегодня, 10 мая. Соответствующее распоряжение подписал в среду и.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Ресурсникам порекомендовали начать отключать в жилых домах, объектах социальной сферы и офисных помещениях.

С сегодняшнего дня компания «ТомскРТС» переводит оборудование на летний режим работы. Откоючать отопление будут поэтапно – сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки оборудование теплосетей будет выводиться из работы.

«Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в домах томичей», – говорится в сообщении.

К следующему отопительному сезону ресурсоснабжающие организации планируют подготовить более 600 км городских теплосетей, капитально отремонтировать и реконструировать более 10 км теплосетей, а также восстановить тепловую изоляцию на 4 км надземных теплотрасс.

Также в областном центре продолжится ремонт выносных теплоузлов и ветхих сетей. На эти цели направят 20 млн рублей.