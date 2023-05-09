Жители Томска отмечают День Победы на Новособорной площади

Томичи отмечают День Победы на Новособорной площади. Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска 9 мая празднуют День Победы на площади Новособорной. Несмотря на то, что власти отменили праздничный фейерверк, а также традиционное шествие «Бессмертного полка», этот вторник будет богат на события. С раннего утра и до вечера для томичей открыты различные интерактивные площадки, передает корреспондент издания "АиФ-Томск".

В 11 часов по главному проспекту Томска прошел торжественный Парад Победы. Сейчас на площади Новооборной организованы тематические выставки, мастер-классы по изготовлению окопных свечей, оказанию первой помощи, интерактивные и спортивные площадки и многое другое.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

На площадках побывал губернатор Томской области Владимир Мазур и исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, которые пообщались с томичами.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Многие томичи, несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка» пришли с портретами своих фронтовиков.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Сейчас на главном экране Новособорной площади стартовала прямая онлайн-трансляция с Парада Победы на Красной площади в Москве.