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НовостиОбщество9 мая 2023 7:08

Жители Томска отмечают День Победы на Новособорной площади

Публикуем фотографии, как томичи отмечают великий праздник
Алёна Мищенко
Томичи отмечают День Победы на Новособорной площади.

Томичи отмечают День Победы на Новособорной площади.

Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска 9 мая празднуют День Победы на площади Новособорной. Несмотря на то, что власти отменили праздничный фейерверк, а также традиционное шествие «Бессмертного полка», этот вторник будет богат на события. С раннего утра и до вечера для томичей открыты различные интерактивные площадки, передает корреспондент издания "АиФ-Томск".

В 11 часов по главному проспекту Томска прошел торжественный Парад Победы. Сейчас на площади Новооборной организованы тематические выставки, мастер-классы по изготовлению окопных свечей, оказанию первой помощи, интерактивные и спортивные площадки и многое другое.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

На площадках побывал губернатор Томской области Владимир Мазур и исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, которые пообщались с томичами.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Многие томичи, несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка» пришли с портретами своих фронтовиков.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Сейчас на главном экране Новособорной площади стартовала прямая онлайн-трансляция с Парада Победы на Красной площади в Москве.