Губернатор и и.о. мэра в День Победы возложили цветы к Монументу Славы в Томске

В Томске состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы прошло утром 9 мая в Лагерном саду Томска. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили ветераны, губернатор Томской области Владимир Мазур, исполняющий обязанности мэра города Михаил Ратнер и другие, передает корреспондент "КП-Томск" с места события.

Мероприятия, посвященные 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, начались утром с возложения цветов.

Цветы возложили ветераны Томской области, губернатор Владимир Мазур со своей семьей, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, сотрудники областной и городской администраций, депутаты города и области, а также сотрудники различных ведомств.

«Сегодня я пришел с детьми с чувством почтения к ветеранам. В этом году сделали все возможное, что зависит от муниципалитета, чтобы обеспечить безопасность в Томске на памятных мероприятиях», – поделился с журналистом «КП-Томск» и.о. мэра Михаил Ратнер.

Митинг-парад 9 мая на площади Новособорной стартует в 11:00.

Возложение цветов. Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов. Фото: Анна Ковалёва

Ветераны. Фото: Анна Ковалёва

Губернатор с семьей. Фото: Анна Ковалёва