Жители Томска несут цветы к Вечному огню 9 мая

Церемония возложения цветов состоялась в Томске. Фото: Анна Ковалёва

В Томске 9 мая жители города отмечают 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в Лагерном саду проходит церемония возложения цветов к Вечному огню.

С утра многие томичи начали приходить в Лагерный сад, чтобы возложить цветы и почтить память своих родственников, которые участвовали в войне.

Почтить память героев пришли ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур со своей семьей, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, председатель облдумы Оксана Козловская, спикер Думы Томска Чингис Акатаев и другие.

Возложение цветов. Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов. Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов. Фото: Анна Ковалёва