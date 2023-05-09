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НовостиОбщество9 мая 2023 3:10

Жители Томска несут цветы к Вечному огню 9 мая

С утра многие томичи начали приходить в Лагерный сад
Алёна Мищенко
Церемония возложения цветов состоялась в Томске.

Церемония возложения цветов состоялась в Томске.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 9 мая жители города отмечают 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в Лагерном саду проходит церемония возложения цветов к Вечному огню.

С утра многие томичи начали приходить в Лагерный сад, чтобы возложить цветы и почтить память своих родственников, которые участвовали в войне.

Почтить память героев пришли ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур со своей семьей, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, председатель облдумы Оксана Козловская, спикер Думы Томска Чингис Акатаев и другие.

Возложение цветов.

Возложение цветов.

Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов.

Возложение цветов.

Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов.

Возложение цветов.

Фото: Анна Ковалёва

Возложение цветов.

Возложение цветов.

Фото: Анна Ковалёва