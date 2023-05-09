Губернатор Владимир Мазур поздравил ветеранов и жителей Томской области с Днем Победы

Губернатор поздравил томичей с Днем Победы. Фото: Анна Ковалёва

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей области с великим праздником – с Днем Победы. Поздравление глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной! Уважаемые жители Томской области! Сегодня главный праздник нашей страны и каждой семьи – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, день гордости и славы за тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу. С победного мая 45-го прошло 78 лет, но мужество и стойкость поколения победителей остаются примером для нас и сегодня. Мы храним в сердцах ваши идеалы и ценности, память и правду о великом подвиге советского солдата. Мы передаем ее своим детям, а они передадут своим. Наши деды и прадеды завоевали и выстрадали право жить в мире без страха и горя, заново отстроили страну, воспитали замечательных детей, внуков и правнуков. И сегодня новое поколение защитников Родины продолжает их дело, с корнями вырывая идеологию ненависти и вражды», – сказал губернатор.

В заключении, Владимир Мазур пожелал ветеранам крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни, а также поблагодарил за подвиги.