В Томске на ребенка напала гулявшая без присмотра собака

Фото: телеграм-канал "Северный парк говорит"

На спортивной площадке в микрорайоне Северный парк в Томске на маленького мальчика напала собака, предположительно бойцовской породы. Она находилась на самовыгуле без присмотра хозяев. Кадры с нападением были опубликованы в социальных сетях.

«Уважаемые родители, будьте бдительны, не оставляйте детей и собак на улице без присмотра. Сегодня на спортивной площадке собака бойцовской породы напал на ребёнка», - сообщили авторы записи с камер видеонаблюдения в телеграм-канале «Северный парк говорит».

Инцидент произошел 8 мая. Животное набросилось на ребенка, укусило его за руку и повалило на землю. Позже агрессивная собака переключилась на другую собаку, которая была вдвое меньше. Это спасло ребёнка от серьёзных физических травм.

На кадрах видно, что хозяйка маленькой собаки пыталась всеми от питомца напавшее животное. Затем в кадре появилась еще одна женщина, которая предположительно может являться хозяйкой агрессивного пса.

Напомним, что согласно Федеральному закону "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории.