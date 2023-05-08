Двое мужчин выпали из лодки на Томи в районе Лагерного сада в Томске

Фото: Томская поисково-спасательная служба

В Томске 7 мая двое мужчин выпали из лодки на реке Томь в районе Лагерного сада. Один из них доплыл до берега сам, а другому понадобилась помощь, сообщает томская поисково-спасательная служба.

«7 мая спасатели ОГБУ ТО ПСС выезжали для спасения выпавших из лодки мужчин на р. Томи в районе Лагерного сада. По прибытию на место происшествия помощь спасателей не потребовалась», – говорится в сообщении.

По данным ПСС, один из пострадавших самостоятельно доплыл до берега, а второго доставили к берегу сотрудники ГИМС.

Мужчины были переданы врачам.