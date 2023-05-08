Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2023 2:39

Двое мужчин выпали из лодки на Томи в районе Лагерного сада в Томске

Мужчины были переданы врачам
Алёна Мищенко
Фото: Томская поисково-спасательная служба

Фото: Томская поисково-спасательная служба

В Томске 7 мая двое мужчин выпали из лодки на реке Томь в районе Лагерного сада. Один из них доплыл до берега сам, а другому понадобилась помощь, сообщает томская поисково-спасательная служба.

«7 мая спасатели ОГБУ ТО ПСС выезжали для спасения выпавших из лодки мужчин на р. Томи в районе Лагерного сада. По прибытию на место происшествия помощь спасателей не потребовалась», – говорится в сообщении.

По данным ПСС, один из пострадавших самостоятельно доплыл до берега, а второго доставили к берегу сотрудники ГИМС.

Мужчины были переданы врачам.