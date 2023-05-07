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НовостиПроисшествия7 мая 2023 15:58

В Томске ищут пропавшего 7 мая шестилетнего мальчика

Ребенок пропал, когда катался на стадионе «Буревестник»
Александра Тайбатрова
Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области

В Томске начались поиски шестилетнего Михаила Нильзена. Ориентировку разместили в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области. Ребенок пропал сегодня, 7 мая, когда катался на самокате на стадионе «Буревестник». Известно, что он поехал в сторону «Тропы здоровья».

«Рост мальчика сантиметра, он худощавый, коротковолосый и темноглазый. Ребенок одет в зеленую кепку, черный спортивный костюм», - написано в ориентировке.

При себе у Миши – желтый самокат. Поисковый штаб работает по адресу улица 19 Гвардейской Дивизии, 20/1, Стадион Политехник, парковка у центрального входа. Всех, кто что-то знает о местонахождении Миши, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.