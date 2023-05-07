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НовостиОбщество7 мая 2023 10:30

На Южном мемориальном кладбище Томска 8 мая состоится общегородская панихида

Томичей приглашают почтить память воинов молитвой
Александра Тайбатрова
Томичей приглашают почтить память воинов молитвой

Томичей приглашают почтить память воинов молитвой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 8 мая в 13.00 на Южном мемориальном кладбище в преддверии Дня Победы состоится общегородская панихида по погибшим и пропавшим без вести воинам. Об этом сообщается на сайте Томской епархии.

«Помолиться о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, соберутся духовенство и прихожане всех городских храмов. Богослужение возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав», - указано в сообщении.

Кроме того, епархия информирует, что 9 мая в храмах будут совершать молебны за дарованную Победу и панихиды об усопших воинах.

Южное кладбище находится по адресу: Коларовский тракт, 5.