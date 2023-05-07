Проект «Чудо-спорт» томского фонда победил в региональном туре лучших практик НКО

Проект включает в себя разные направления, в том числе иппотерапию Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект томского Благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» победил в региональном туре Всероссийского конкурса лучших практик НКО «Меняем мир вместе». Об этом сообщается на сайте фонда. Проект-победитель «Чудо-спорт» реализуется с 2012 года и помогает в реабилитации детям с тяжелыми формами инвалидности.

«Проект включает в себя разные направления, в том числе иппотерапию, лечебную физкультуру, гидрореабилитацию и др. Наши чудо-спортсмены тренируются в СК «Юпитер» и на катке «Кристалл». Летом учатся кататься на двухколесных велосипедах и играть в бочче на стадионе «Политехник», - рассказала о проекта президент фонда Светлана Григорьева.

В рамках конкурса проекты оценивались по нескольким критериям, среди которых эффективность, востребованность и необходимость тиражирования. Сообщается, что награждение финалистов конкурса пройдет 26 мая в Общественной палате РФ.