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НовостиОбщество7 мая 2023 9:59

Проект «Чудо-спорт» томского фонда победил в региональном туре лучших практик НКО

Реализует проект Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»
Александра Тайбатрова
Проект включает в себя разные направления, в том числе иппотерапию

Проект включает в себя разные направления, в том числе иппотерапию

Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект томского Благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» победил в региональном туре Всероссийского конкурса лучших практик НКО «Меняем мир вместе». Об этом сообщается на сайте фонда. Проект-победитель «Чудо-спорт» реализуется с 2012 года и помогает в реабилитации детям с тяжелыми формами инвалидности.

«Проект включает в себя разные направления, в том числе иппотерапию, лечебную физкультуру, гидрореабилитацию и др. Наши чудо-спортсмены тренируются в СК «Юпитер» и на катке «Кристалл». Летом учатся кататься на двухколесных велосипедах и играть в бочче на стадионе «Политехник», - рассказала о проекта президент фонда Светлана Григорьева.

В рамках конкурса проекты оценивались по нескольким критериям, среди которых эффективность, востребованность и необходимость тиражирования. Сообщается, что награждение финалистов конкурса пройдет 26 мая в Общественной палате РФ.