«Космическая история, вклад науки в Победу, подвиг медиков»: томичам расскажут об интересных фактах из истории ВОВ

9 мая в Томске расскажут о вкладе ученых и медиков в Победу. Фото: Анна Ковалева

На День Победы в Томске не будет шествия Бессмертного полка и вечернего салюта, но зато запланировано множество мероприятий. Некоторые из них посвящены малоизвестным фактам из истории Великой Отечественной войны и вкладу представителей разных профессий в Победу.

В 16.00 9 мая в музее «Точка гравитации» на проспекте Ленина, 26 состоится экскурсия «Вклад томской науки в дело Победы». А в томском планетарии в 14.00, 16.00 и 18.00 покажут фильмы «Космическая история» и «Свеча Памяти» о томичах-героях войны. Напомним, что планетарий находится по адресу – проспект Ленина, 82А, строение 9.

В Томском областном художественном музее в переулке Нахановича, 3 до 10 мая будет работать необычная выставка постеров времен Великой Отечественной войны.

А после завершения основных праздничных мероприятий в честь Дня Победы, с 10 мая в Музее деревянного зодчества на проспекте Кирова, 7 откроется выставка «Эвакогоспитали и быт жителей города Томска времен ВОВ». На выставке можно узнать больше о подвигах тружеников тыла, но акцент сделан на труде медработников. Работать выставка будет до 26 июня.