В Томске в ночь на 7 мая загорелся балкон на проспекте Фрунзе

Балкон на шестом этаже девятиэтажки по улице Фрунзе загорелся в ночь на 7 мая. Фото: скриншот видео Telegram-канала «Регион-70 Томск»

В ночь на 7 мая в девятиэтажке на проспекте Фрунзе, 92 в Томске загорелся балкон. Видео пожара было опубликовано в Telegram-канале «Регион-70 Томск». В пресс-службе МЧС по Томской области «КП-Томск» рассказали, что горел балкон на шестом этаже жилого дома.

«В результате пожара балкон выгорел, на нем лопнуло остекление. В квартире оплавился натяжной потолок», - рассказали о последствиях пожара в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составила семь квадратных метров. Его ликвидировали в 03.54, в тушении участвовали 8 человек и три единицы техники. Почему произошел пожар, пока не установлено. Всего за сутки томские пожарные 21 раз выезжали на тушение пожаров. В восьми случаях горела сухая трава.

Напомним, что 3 мая произошел крупный пожар в томском селе Дзержинское.