В Томске 7 мая ожидается теплая погода до +25 градусов. Фото: Анна Ковалева

В Томске 7 мая будет тепло, температура воздуха, по сведениям регионального гидрометцентра, достигнет +23…+25 градусов. Существенные осадков синоптики не прогнозируют, но временами будет облачно.

«Ветер западный, 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду», - такой прогноз относительно ветра передает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Томской области температура воздуха днем будет +20…+25 градусов, а местами потеплеет до +30 градусов. В регионе существенных осадков, согласно прогнозу, также не будет, возможна переменная облачность. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами будут порывы ветра до 12 метров в секунду.

Напомним, что с 6 по 10 мая на большей части Томской области сохраняется пятый класс пожароопасности. Из-за угрозы лесных пожаров в регионе началось круглосуточное патрулирование лесов.