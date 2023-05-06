В Томске погиб пропавший почти месяц назад мужчина

Томич Евгений Павлухин не выходил на связь с 9 апреля. Фото: Telegram-канал поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области

Пропавший почти месяц назад 46-летний томич Евгений Павлухин найден погибшим. Об этом 6 мая сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Томской области.

«Евгений Павлухин найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

О местонахождении Евгения Павлухина ничего не было известно с 9 апреля. А 15 апреля его поисками занялись волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

О причинах гибели жителя Томска, а также о том, где нашли его тело, не сообщается.

Напомним, что 6 мая в Томском районе начались поиски пропавшего 44-летнего Николая Дроздова. Где он находится, неизвестно с 29 апреля. Всех, кто может что-то знать о пропавшем, просят сообщать по бесплатному и круглосуточному телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.