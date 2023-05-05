В Томске лидерами голосования по благоустройству являются территории возле трех озер

В Томске в голосовании за объекты благоустройства пока лидируют три территории возле озер Фото: Ксения Высотина

В Томске в голосовании за объекты благоустройства пока лидируют три территории возле озер, сообщает мэрия. На первом месте - парк «Белое озеро» с 3050 голосами. Сквер на улице Трудовой возле озера Керепеть в микрорайоне Радонежский получил 2410 голосов. А за сквер возле Университетского озера получил одобрение 1616 томичей. Еще у двух объектов, за которые можно проголосовать в этом году, голосов куда меньше: у сквера возле ЦУМа – 701 голос, а у сквера на Железнодорожной улице – 698 голосов.

«Голосование продлится до 31 мая. Проголосовать можно на платформе za.gorodsreda.ru, либо обратиться за помощью к волонтерам. Они дежурят в МФЦ районов с 11.00 до 19.00. А также на Новособорной площади, в Березовой роще на Каштаке, у ЦУМа, на Белом озере, на улице Ивановского, 3, у торгового центра «999« на улице Учебной, на улице Обручева, 10-12 каждый вторник и четверг с 17.00 до 2000 часов, и по субботам с 11.00 до 14.00 часов», - напомнила пресс-служба мэрии Томска.

Проголосовать может любой гражданин старше 14 лет.

Напомним, что в Томске в 2023 году потратят на благоустройство 130 миллионов.