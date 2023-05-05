Более двух часов тушили крупный пожар в жилом доме на улице Витимской в Томске

В Томске произошел крупный пожар на улице Витимской. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный пожар на площади 250 квадратных метров произошел в ночь на 5 мая в двухэтажном жилом доме на улице Витимской в Томске. Огонь тушили более двух часов. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пострадавших нет.

Сигнал о происшествии в двухэтажном двухподъездном кирпичном жилом доме с мансардным этажом на улице Витимская, 25 поступил дежурному в 23:52. На момент прибытия пожарных произошло загорание на третьем этаже – на крыше дома.

«В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Огонь полностью ликвидировали в 02:20. Причина пожара устанавливается.

Пожар тушили 13 единиц техники и 42 человека.