Ветер и +23 градуса ожидают жителей Томска 5 мая

В пятницу в Томск придет лето. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в пятницу, 5 мая, термометры покажут около +23 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Об этом сообщили в Томском гидрометцентре

В пятницу в Томске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный 3-8 м/с, с порывами до 13м/с. Днем воздух прогреется до +21…+23°С.

По области местами небольшие дожди. Ветер будет дуть западный 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура днем составит +21…+26°С, местами +15...+20°С.