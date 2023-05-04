Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 12:29

Жене участника СВО из Томска пообещали оформить льготы после обращения к губернатору

Женщина хотела оформить льготу по оплате детского сада
Александра Тайбатрова
Альбина Коробейникова хотела оформить льготу по оплате детского сада

Альбина Коробейникова хотела оформить льготу по оплате детского сада

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Жена участника СВО из Томска Альбина Коробейникова пришла на прием к губернатору Владимиру Мазуру с просьбой помочь оформить положенную льготу за детский сад. В администрации региона рассказали, что департамент образования запросил у женщины справку, которую не может выдать воинская часть, где служит ее муж. При этом остальные документы у женщины на руках.

«Если форма справки противоречит требованиям муниципалитета, значит, нужно менять такие требования. А пока этого не произошло – рассматривать каждый случай индивидуально», - сказал губернатор Владимир Мазур и поручил провести анализ случаев, когда членам семей участников СВО отказывали в оформлении льгот.

Также на личном приему у губернатора предложили создать Совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин при губернаторе Томской области.