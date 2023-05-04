До +24 градусов: стал известен прогноз погоды на День Победы в Томске

В Томске 9 мая ожидается летняя погода. Фото: Ксения Высотина

В Томске на День Победы 9 мая ожидается летняя погода до +24 градусов. Теплая погода установится уже с завтрашнего дня. Об этом сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам Рюхтиной, 9 мая в Томске ожидается +21…+24 градуса. Осадков в этот день не прогнозируется.

В пятницу, 5 мая в областном центре воздух прогреется до +22...+24°C, в Томской области до +20...+25°C. Возможен небольшой дождь ночью или утром, в остальные дни без осадков.

В субботу, 6 мая, в Томске синоптики обещают +23…+25°C, по региону +21...+26°C, по северу +15...+20°C.

В праздничные выходные 7, 8, 9 мая в Томске будет +21...+25°C, по области +21...+26°C, местами до +13...+18°C.

По данным синоптика, последний раз теплая погода на 9 мая в Томске была в 2020 году. Тогда столбики термометров показывали +26 градусов.