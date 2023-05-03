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НовостиОбщество3 мая 2023 12:20

Проект томского кампуса получил высокую оценку на стратсессии Минобрнауки

Стратегическая сессия прошла в Москве на площадке Института научной информации по общественным наукам
Александра Тайбатрова
Проект томского кампуса был признан одним из лидерских на стратегической сессии Минобрнауки

Проект томского кампуса был признан одним из лидерских на стратегической сессии Минобрнауки

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Проект томского кампуса был признан одним из лидерских на стратегической сессии Минобрнауки России, сообщает администрация Томской области. Сессия прошла в Москве на площадке Института научной информации по общественным наукам. Томскую область представляли заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова и заместитель губернатора - руководитель представительства Томской области при правительстве Российской Федерации Николай Слепнев.

«Цель стратегической сессии – рассмотреть идеологию создания кампусов мирового уровня, и сильная сторона нашего проекта кампуса заключается в его промышленной составляющей. Экспертная группа стратегической сессии признала томский проект кампуса мирового уровня одним из лидерских. Мы четко понимаем, какие направления и промышленные партнеры будут работать на базе создаваемого кампуса. Вместе с тем наш проект предусматривает и развитие новых направлений, поиск новых партнеров», – подчеркнул Андрей Антонов.

Сообщается, что Минобрнауки России разработало стандарт. Он в том числе содержит требования к общежитиям, учебно-лабораторному комплексу, объектам инфраструктуры технопарков, к физкультурно-оздоровительному и многофункциональным комплексам в структуре кампуса.

Напомним, что градостроительный совет одобрил строительство кампуса рядом с ОЭЗ.