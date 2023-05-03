Проект томского кампуса получил высокую оценку на стратсессии Минобрнауки

Проект томского кампуса был признан одним из лидерских на стратегической сессии Минобрнауки Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Проект томского кампуса был признан одним из лидерских на стратегической сессии Минобрнауки России, сообщает администрация Томской области. Сессия прошла в Москве на площадке Института научной информации по общественным наукам. Томскую область представляли заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова и заместитель губернатора - руководитель представительства Томской области при правительстве Российской Федерации Николай Слепнев.

«Цель стратегической сессии – рассмотреть идеологию создания кампусов мирового уровня, и сильная сторона нашего проекта кампуса заключается в его промышленной составляющей. Экспертная группа стратегической сессии признала томский проект кампуса мирового уровня одним из лидерских. Мы четко понимаем, какие направления и промышленные партнеры будут работать на базе создаваемого кампуса. Вместе с тем наш проект предусматривает и развитие новых направлений, поиск новых партнеров», – подчеркнул Андрей Антонов.

Сообщается, что Минобрнауки России разработало стандарт. Он в том числе содержит требования к общежитиям, учебно-лабораторному комплексу, объектам инфраструктуры технопарков, к физкультурно-оздоровительному и многофункциональным комплексам в структуре кампуса.

Напомним, что градостроительный совет одобрил строительство кампуса рядом с ОЭЗ.