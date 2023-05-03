В Томске запустят очистные сооружения на Коммунальном мосту в сентябре

Очистные сооружения для Коммунального моста в Томске запустят в сентябре Фото: Иван МАКЕЕВ

В сентябре 2023 года в Томске начнут работать локальные очистные сооружения для Коммунального моста, рассказали в мэрии города. Такие сооружения на левом берегу появятся впервые. В них будет стекать дождевая вода, фильтроваться и затем попадать в реку.

«Проектом ремонта моста предусмотрено оборудование водоотводных лотков и водоотводных трубок под мостом, в которые будет собираться вода с проезжей части. С правой стороны моста, со стороны города, вода будет отводиться в существующую ливневку на Московском тракте, а со стороны левобережья – через очистные в реку», - пояснил начальник департамента капитального строительства мэрии Томска Арслан Садыков.

Сейчас бригады подрядчика завершают укрепление будущего коллектора металлическими шпунтами. В конце мая на объект прибудет необходимое оборудование для будущих очистных и начнется его монтаж.

Напомним, что перед майскими праздниками в Томске отремонтировали неровности на Коммунальном мосту.