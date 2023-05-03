В Томске отремонтировали неровности на Коммунальном мосту к майским праздникам

Подрядчик успел к майским праздникам выполнить работы по выравниванию и асфальтированию выездов на Коммунальном мосту. Фото: Анна Ковалёва

В Томске подрядчик успел к майским праздникам выполнить работы по выравниванию и асфальтированию выездов на Коммунальном мосту. Ранее работы не позволяла проводить плохая погода, сообщили в мэрии.

В конце прошлой недели бригады подрядчика подняли и частично поменяли плиты на въездах, а также заасфальтировали стыки плит и дорожного полотна.

Подрядчику было поручено скорректировать оставшиеся небольшие неровности на въездах, чтобы они не стали причиной для пробок.

«Наконец погода подрядчикам позволила провести работы по выравниванию и асфальтированию въездов на мост. Это проблема, про которую постоянно говорили нам томичи. Сейчас заметно, что машины перестали притормаживать на стыках. Это очень важно, ведь сейчас наступает горячий сезон, когда томичи поедут на дачи, за город. Кроме того, ставлю задачу чётко соблюдать график работ, чтобы в начале осени запустить полноценное движение на мосту, – сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер в среду.

По данным мэрии, ремонт Коммунального моста выполнен на 64%. Сейчас специалисты продолжают армирование плиты пролетного строения, окраску пролетного строения, устройства конуса и сопряжения моста на первой опоре.

Армирование и бетонирование железобетонной плиты примерно на 30%, ремонт опор моста – на 85%.

Напомним, капитальный ремонт Коммунального моста по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет с мая 2022 года. Завершить работы предполагается к декабрю 2023 года