Рыбаки из Томской области передали для двух бойцов СВО тепловизор

Фото: сообщество "Рыбалка, активный отдых в Томске"

Томские рыбаки собрали средства на покупку тепловизора для двух участников СВО, которые также активно увлекаются рыбалкой. Информация об этом появилась в сообществе «Рыбалка, активный отдых в Томске».

Двое жителей Томской области, которые активно увлекаются рыбалкой, отправились в зону СВО. Сейчас они находятся в увольнительной.

Томские рыбаки решили поддержать земляков и открыли сбор для покупки необходимого на передовой устройства — тепловизора.

«Наши ребята на передовой получили тепловизор. Спасибо всем неравнодушным, кто принял участие. Теперь наши пацаны с нашей помощью не будут ночью сидеть как слепые котята, надеемся это поможет спасти многие жизни», — рассказал в сообществе Сергей Орлов.

На тепловизоре рыбаки сделали гравировку с надписью: «От рыбаков из Томска. Своих не бросаем».