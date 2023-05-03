В Томской области в апреле выявили более 20 нарушителей на железной дороге

В Томской области выявили 24 нарушителя на железной дороге. Фото: Анна Ковалёва

В апреле 2023 года в Томской области выявили 24 нарушителя на железнодорожной инфраструктуре. С каждым проведены профилактические беседы, сообщает обладминистрация.

«Травмирование чаще всего происходит при пересечении железной дороги в непредназначенных для этого местах и перед движущимся поездом. С начала года на железнодорожной инфраструктуре в Томской области смертельно травмирован один человек», – говорится в сообщении.

Нарушителей выявили работники Западно-Сибирской магистрали совместно с транспортными полицейскими. Данные мероприятия проводятся регулярно на пешеходных переходах, в местах несанкционированного прохода томичей через пути, а также на станциях.

Жителям региона напоминают о необходимости снять капюшон и наушники, убедиться в отсутствии приближающегося поезда с обеих сторон и только потом переходить пути по пешеходному настилу на зеленый сигнал светофора.