Парки и скверы Томска начали благоустраивать

В Томске начали благоустраивать парки и скверы Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в канун майских праздников начали благоустраивать некоторые парки и скверы, доложили в мэрии. Так, в Буфф-саду подрядчик начал демонтировать старое покрытие пешеходных дорожек. В 2023 году здесь пройдет второй этап благоустройства.

«Стартовали работы по благоустройству Сквера Героев Чернобыльцев на улице Дзержинского. Подрядной организацией на этом объекте выступает томская компания «Сиб-строй». Обустройством спортивной площадки и прилегающей территории занимается ООО «Томское транспортное управление». Здесь также работы уже идут полным ходом», - рассказала пресс-служба мэрии.

На остальные объекты подрядчики планируют выйти в ближайшие дни – до 9 Мая или сразу после праздника. Завершить работы на объектах подрядчики должны до августа. Напомним, что на благоустройство 16 территорий в Томске потратят 130 миллионов рублей.