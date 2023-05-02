Более 200 км дорог в Томской области планируют отремонтировать в 2023 году

В Томской области отремонтируют более 200 км дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области стартовал дорожный сезон. В этом году по нацпроекту планируется отремонтировать 31 объект общей протяженностью более 211 км на региональных и местных дорогах, сообщает администрация региона. Также в эксплуатацию введут пять мостов.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в первую очередь в программу ремонта включат дороги к социально значимым объектам: медицинским, образовательным, спортивным учреждениям, а также туристические маршруты.

«В рамках комплексного ремонта обновляется не только дорожное полотно, но и покрытие пешеходных тротуаров. Для комфортного движения маломобильных групп населения обеспечиваются плавные спуски с тротуаров, тактильные элементы плитки, светофорные объекты оснащаются устройствами звукового и голосового сопровождения. Выполнение этой задачи — на особом контроле губернатора Владимира Мазура», — отметил Юрий Баев.

Подрядчики уже вышли на объекты в Северске, Томске и по региону.

По данным обладминистрации, протяженность опорной сети региона составляет 929,8 км. Она включает в себя 34,8 км федеральной трассы Р-255 Сибирь, а также 12 участков региональных трасс общей протяженностью 895 км.

На конец прошлого года доля региональных опорных дорог в нормативном состоянии составила почти 70%. В 2023 году после ремонта этот показатель планируют увеличить до 78,3%.