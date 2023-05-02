Мужчина получил ожоги лица и рук при пожаре в жилом доме в Томской области

Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районе Томской области 1 мая загорелся бревенчатый жилой дом. При пожаре ожоги лица и рук получил 63-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии на улице Школьная в селе Первомайское поступил в дежурную часть в 19:40. Загорелся бревенчатый жилой дом, а также шлакоблочный гараж, баня, дощатый навес и бревенчатая стайка.

«Травмирован мужчина 1959 г.р., ожог лица и верхних конечностей (от госпитализации отказался)», – говорится в сообщении.

В результате пожара обгорели и обрушились крыши надворных построек и навесов, обгорели стены внутри и снаружи стайки. Обгорел мансардный этаж жилого дома. Сгорела крыша стайки. Общая площадь возгорания составила 280 квадратных метров.

Огонь потушили в 1:05. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.