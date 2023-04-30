В томском микрорайоне откачивают воду с реки Ушайки насосом

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Администрация Томска сообщает, что в поселке Ново-Карьерный в томском микрорайоне Степановка уровень воды поднялся еще выше и подтопил дорогу. Вчера, 29 апреля, на месте работал насос и откачивал воду.

"По информации администрации Кировского района, в микрорайоне Степановка в поселке Ново-Карьерный от дома 3 до дома 11 сейчас повысился уровень воды, которая вышла на автодорогу. В домах подтопления нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Томском затопило садовое товарищество "Роботрон". Река Ушайка топит дачи и дома.