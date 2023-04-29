В Томске начали сносить сгоревшие деревянные дома на улице Гоголя

Подрядчик начал сносить сгоревшие дома в районе улицы Гоголя. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

В Томске подрядчик начал сносить сгоревшие деревянные дома в районе улицы Гоголя, рассказали в мэрии. В ближайшее время снесут дома по улице Гоголя, 36/1, 36/2, 36/3 и Красноармейской, 43/1, 43/2. Они были построены в 1958-1960 годах, а признаны аварийными в 2014-2015 годах. Их уже расселили и отключили от всех коммуникаций.

«Неустановленные личности не раз самовольно проникали в здания, что привело к нескольким пожарам на этой территории. Возникла угроза появления опасной ситуации для соседних жилых домов. Районная администрация оперативно подготовила документы и вынесла на комиссию вопрос о сносе зданий», - прокомментировала пресс-служба мэрии.

Решение о сносе домов приняли 13 апреля. А 29 апреля подрядчик ООО «Вектор» приступил к работам. Позже остатки материала отвезут на полигон.

По информации департамента архитектуры и градостроительства, на месте сгоревших и снесенных домов может появиться детский сад.