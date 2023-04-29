«Алкоголь – это яд»: томичам напомнили о вреде алкоголя накануне майских праздников

Вместо употребления алкоголя психиатр-нарколог советует провести майские выходные активно Фото: Евгения ГУСЕВА

В преддверии майских праздников и связанных с ними выходных главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Томской области Дмитрий Абрамов напомнил о вреде чрезмерного употребления алкоголя. В майские выходные многие стараются выбраться за город, на пикники, с шашлыками и горячительными напитками. Но важно помнить, что алкоголь с медицинской точки зрения является ядом, и его безопасной дозы просто не существует.

«Злоупотребление спиртными напитками приводит к увеличению риска нейродегенерации, из-за чего ухудшается память, снижается интеллект, внимание, а также растет вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона», - отметил Дмитрий Абрамов.

Специалист подчеркнул, что алкоголь негативно влияет не только на психику, но и на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Вместо употребления алкоголя психиатр-нарколог советует провести майские выходные активно: погулять на свежем воздухе, покататься на велосипеде или роликах. Это повысит уровень эндорфинов, а значит, у вас будет отличное настроение и прекрасное самочувствие.

Напомним, что на майские праздники медучреждения региона будут работать по особому графику.