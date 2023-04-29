На майские праздники томичи выбирают поездки в Новосибирск

Новосибирск стал самым популярным городом для поездок на майские праздники у томичей. Фото: Сиб.фм

Самым популярным среди томичей городом для поездок на майские праздники оказался Новосибирск. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Путешествий на основании данных по бронированию отелей и поиску билетов. При этом 80% пользователей сервиса в майские праздники предпочитают поездки по городам России. Помимо Новосибирска, спросом у томичей пользуются поездки в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Сочи, Астрахань, Барнаул, Белокуриха, Дербент.

«По сравнению с прошлым годом количество пользователей, собирающихся в поездки на майские праздники, увеличилось на 20%», - отмечается в исследовании Яндекс. Путешествий.

Некоторые томичи в майские выходные планируют отправить за рубеж. Самые популярные страны для поездок – Турция, Казахстан, Беларусь, Армения, Узбекистан.

Напомним, что в связи с повышенным спросом в майские праздники скорый поезд Томск – Новосибирск будет ездить чаще.