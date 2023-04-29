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НовостиОбщество29 апреля 2023 3:12

В Томске без воды остались жители микрорайонов Жилмассив и Молодежный

Причина – порыв водовода
Александра Тайбатрова
Бригады «Водоканала» работают над устранением повреждения. Фото: Анна Ковалева

Бригады «Водоканала» работают над устранением повреждения. Фото: Анна Ковалева

Жители томских микрорайонов Жилмассив и Молодежный 29 апреля остались без холодной воды, сообщает мэрия со ссылкой на ООО «Томскводоканал». Все дело в том, что на Иркутском тракте, 152 произошел порыв водовода.

«Сейчас бригады «Водоканала» работают над устранением повреждения, ориентировочно отключение продлится до 13.00. Департамент городского хозяйства держит ситуацию на контроле», - заверили в мэрии.

Пока жителям микрорайонов предлагают набирать привозную воду: бочка находится на улице Высоцкого, 6. Если вода будет отсутствовать дольше положенного, за информацией томичи могут обратиться в «Томскводоканал» по телефону 90-50-90 и в оперативно-дежурную службу 005.