В Томской области помощь соцработников получают более 130 ветеранов ВОВ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 130 ветеранов Великой Отечественной войны в Томской области получают помощь соцработников, сообщает администрация региона.

«Среди тех, кто находится на социальном обслуживании на дому - шесть участников и восемь инвалидов Великой Отечественной войны, два бывших жителя блокадного Ленинграда, 117 тружеников тыла, а также 41 вдова участника войны», - такие цифры приводит пресс-служба обладминистрации.

Соцработники при поддержке волонтеров покупают продукты и лекарства ветеранам, сопровождают их в поликлиники и больницы, оплачивают коммунальные услуги, помогают по хозяйству. Участникам и инвалидам войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» услуги оказывают бесплатно.

Напомним, что в Томской области сделали ежемесячной выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей.