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НовостиОбщество29 апреля 2023 2:14

В Томской области помощь соцработников получают более 130 ветеранов ВОВ

Среди них – участники и инвалиды войны, бывшие жители блокадного Ленинграда и др.
Александра Тайбатрова
В Томской области помощь соцработников получают более 130 ветеранов ВОВ

В Томской области помощь соцработников получают более 130 ветеранов ВОВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 130 ветеранов Великой Отечественной войны в Томской области получают помощь соцработников, сообщает администрация региона.

«Среди тех, кто находится на социальном обслуживании на дому - шесть участников и восемь инвалидов Великой Отечественной войны, два бывших жителя блокадного Ленинграда, 117 тружеников тыла, а также 41 вдова участника войны», - такие цифры приводит пресс-служба обладминистрации.

Соцработники при поддержке волонтеров покупают продукты и лекарства ветеранам, сопровождают их в поликлиники и больницы, оплачивают коммунальные услуги, помогают по хозяйству. Участникам и инвалидам войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» услуги оказывают бесплатно.

Напомним, что в Томской области сделали ежемесячной выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей.